Также предусмотрена перспектива продолжения маршрута в другие европейские страны.

Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев-Братислава уже в середине декабря. Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины, ссылаясь на переговоры во время Шестого заседания Украинско-Словацкой смешанной комиссии.

"Также предусмотрена перспектива продолжения маршрута в другие европейские страны", - отмечается в сообщении.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. сообщила в Facebook, что Словакия подтвердила готовность запустить новый поезд Киев - Братислава с пересадкой на станции Чоп уже в середине декабря.

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"Словакия запустила инструмент для привлечения финансирования доноров для поддержки трансграничных проектов, которые будут воплощаться совместно Украиной и Словакией. Подписание первого соглашения ожидается уже в этом месяце", - отметила она.

Свириденко сообщает, что Словакия уже активно подается на проекты для восстановления Украины в рамках Ukraine Unvestmet Fraimwork. В частности, подали в European Commission 4 проекта в сфере энергетики, которые планируют воплощать совместно с украинскими партнерами. Общая сумма проектов - €143 млн.

Также Словакия готова ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Свириденко сказала:

"Уже согласованы сроки завершения первого этапа строительства. Ожидаем, что работы удастся завершить до 2026 года. Это важный проект для энергетической безопасности обеих стран".

Она напомнила, что в прошлом месяце в Ужгороде обсуждали реконструкцию и расширение пропускных пунктов на границе.

"Есть первые результаты: пограничный пункт "Ужгород - Вишне Немецкое" уже частично модернизирован. Там установлено новое оборудование и расширены полосы движения для транспорта. Договорились расширить этот пункт для прохода пешеходов и продолжить модернизацию для повышения пропускной способности как для грузового, так и для пассажирского транспорта. Это важный шаг, как для облегчения передвижения граждан, так и развития экономического сотрудничества", - отметила Свириденко.

Международные рейсы поездов

В среду, 18 сентября, австрийская железная дорога открыла движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт, которое было отменено из-за борьбы со стихией в Центральной Европе.

Беспересадочные вагоны Киев - Вена уже направлялись в Вену и отправлялись из Вены. Также поезд №146 Чоп - Вена восстанавливает привычный маршрут в Вену.

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