В МВД объяснили, что делать, если в Дие не отображаются права / фото ТСН.ua

Некоторые украинцы столкнулись с проблемой отображения водительских прав в приложении "Дия". Министерство внутренних дел разработало инструкцию для таких случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Украинским водителям, которые столкнулись с тем, что их водительские права не отображаются в "Дие", необходимо пройти верификацию.

Читайте такжеС сегодняшнего дня Италия не признает украинские водительские праваЧто для этого надо сделать:

  • авторизоваться в "Электронном кабинете водителя";
  • выбрать вкладку "Верификация данных";
  • выбрать поле "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений";
  • сделать фото документа с двух сторон и загрузить;
  • в комментарии указать, что не так с документом;
  • создать и подтвердить заявление.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине для переселенцев упростили процедуру получения водительских удостоверений и регистрации автомобилей.

8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня №580, которым внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие выдачу водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.

Автор: Анастасия Горбачева