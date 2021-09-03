Некоторые украинцы столкнулись с проблемой отображения водительских прав в приложении "Дия". Министерство внутренних дел разработало инструкцию для таких случаев.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.
Украинским водителям, которые столкнулись с тем, что их водительские права не отображаются в "Дие", необходимо пройти верификацию.
Читайте такжеС сегодняшнего дня Италия не признает украинские водительские праваЧто для этого надо сделать:
- авторизоваться в "Электронном кабинете водителя";
- выбрать вкладку "Верификация данных";
- выбрать поле "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений";
- сделать фото документа с двух сторон и загрузить;
- в комментарии указать, что не так с документом;
- создать и подтвердить заявление.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине для переселенцев упростили процедуру получения водительских удостоверений и регистрации автомобилей.
8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня №580, которым внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие выдачу водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.