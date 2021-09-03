В МВД разработали инструкцию для водителей.

Некоторые украинцы столкнулись с проблемой отображения водительских прав в приложении "Дия". Министерство внутренних дел разработало инструкцию для таких случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Украинским водителям, которые столкнулись с тем, что их водительские права не отображаются в "Дие", необходимо пройти верификацию.

Читайте также С сегодняшнего дня Италия не признает украинские водительские права Что для этого надо сделать:

авторизоваться в "Электронном кабинете водителя";

выбрать вкладку "Верификация данных";

выбрать поле "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений";

сделать фото документа с двух сторон и загрузить;

в комментарии указать, что не так с документом;

создать и подтвердить заявление.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине для переселенцев упростили процедуру получения водительских удостоверений и регистрации автомобилей.

8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня №580, которым внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие выдачу водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.

Автор: Анастасия Горбачева