Внутренне перемещенные лица могут получать документы без зарегистрированного места жительства.

В Украине для переселенцев упростили процедуру получения водительских удостоверений и регистрации автомобилей.

Как сообщается на сайте МВД, 8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня №580, которым внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие выдачу водительского удостоверения и регистрации транспортных средств.

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Изменения предусматривают предоставление возможности внутренне перемещенным лицам без зарегистрированного основного места жительства получать в сервисных центрах МВД следующие услуги:

- сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;

- обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;

- регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

В таком случае к пакету необходимых документов дополнительно предоставляется справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства.

Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение «Дія».

Выдача прав в Украине

С 17 мая 2021 года в приложении "Дія" можно подать заявку на новое водительское удостоверение. Для тех, у кого есть водительское удостоверение, "Дія" будет ежечасно обновлять раздел "Штрафы". Также будут доступны штрафы, выписанные патрульными. За 5 дней до окончания срока оплаты "Дія" будет напоминать о штрафе.

8 июня 2021 года стало известно о том, что в Украине в ближайшие дни не будут выдавать водительские права, а также документы о регистрации транспорта в связи с отсутствием бланков.

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Автор: Виктория Токарева