Сейчас ведутся переговоры о подписании в ближайшее время нового соглашения.

Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Италии в социальной сети Facebook.

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«Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики сейчас ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, которое после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы.

«О подписании и вступлении в силу нового Соглашения будет дополнительно сообщено», - заявили в посольстве.

Выдача водительских прав в Украине

17 июля 2020 года в Украине изменили правила выдачи водительских прав.

Согласно инструкциям при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимый перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев.

В случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

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Автор: Виталий Саенко