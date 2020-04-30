Украинским дорожникам обещают минималку в 9,6 тысячи гривень и соцгарантии - меморандум

Меморандум между Укравтодором и дорожными компаниями подписан в присутствии президента Зеленского.

Сегодня подписан Меморандум между Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодор") и участниками рынка о защите прав работников дорожного хозяйства и создании новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, подписание документа состоялось при участии главы государства Владимира Зеленского.

Меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 тыс. 670 грн в месяц.

"Условие - обеспечение минимальной заработной платы для всех людей, которые будут строить дороги, - это очень правильно. Как и медстрахование. Это сделает сферу строительства дорог более привлекательной для работников. Людям не нужно будет ехать за границу в поисках работы", - сказал Зеленский.

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По прогнозам Укравтодора, для выполнения амбициозного плана по обновлению более 4 тыс. км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна дополнительно привлечь более 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях: на рынке проектных и инжиниринговых услуг, материального производства и обслуживания. Также ожидается рост занятости в сфере придорожной инфраструктуры.

Председатель "Укравтодора" Александр Кубраков отметил, что уже сегодня в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет 16-17 тыс. грн.

"Я думаю, что это правильный тренд, и до конца года еще больше компаний пересекут эту границу по зарплатам своим рабочим. Тогда Украина станет более конкурентоспособной по сравнению с соседними кранами. Специалистам этих профессий просто не будет смысла ехать в другие страны", - подчеркнул он.

Кубраков также сообщил, что с 1 мая стартует онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли и возможности развития.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что Государственная налоговая служба ежемесячно будет мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего по занятости и уровню заработных плат, а также уплаты всех налогов.

"С подписанием этого меморандума надеемся, что мы сможем каждый месяц показывать новые рабочие места с белой высокой зарплатой и уплату налогов компаниями", - добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Денис Шмигаль планирует создавать новые рабочие места путем привлечения украинцев к ремонту и строительству автомобильных дорог.