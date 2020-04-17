Шмыгаль хочет отправить безработных украинцев на строительство дорог

Ранее премьер обещал, что в ближайшее время будет создано более 500 тысяч новых рабочих мест.

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует создавать новые рабочие места за счет привлечения украинцев к ремонту и строительству автомобильных дорог.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале после рабочей встречи с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины.

По его словам, создание рабочих мест является не только плацдармом для преодоления "коронакризиса", но и фундаментом для дальнейшего экономического развития.

На встрече обсуждался вопрос о необходимости привлечения к строительным работам украинцев.

"Сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, мы должны обеспечить их работой. По моему мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве", - написал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовала "большая стройка". При этом даже после существенного урезания некоторых расходов государственного бюджета в связи с кризисом бюджет Дорожного фонда не претерпел изменений и составляет более 70 миллиардов гривень.

Премьер обещал, что в ближайшее время будет создано более 500 тысяч новых рабочих мест.