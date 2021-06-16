Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

С 1 июля турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустит дневные рейсы из столицы Турции Анкары в киевский аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщает Аvianews.com.

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Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам вплоть до окончания летней навигации (28 октября – ред).

Самолет Pegasus Airlines будет вылетать из Анкары в 10:10 и прибывать в Киев в 12:15, из Киева — в 13:05 с прибытием в Анкару в 15:10.

Минимальная цена авиабилетов начинается от $46 в одну сторону, от $93 туда-обратно. Самый дешевый тариф включает перевозку только одного места ручной клади. Его вес может быть любым, но габариты должны находиться в пределах 55х40х20 см по параметрам длина, ширина, глубина.

Расписание рейсов Анкара-Киев:

Анкара 10:10 → Киев 12:15, вторник, четверг, суббота — new

Анкара 00:05 → Киев 02:15, ежедневно

Расписание рейсов Киев-Анкара:

Киев 13:05 → Анкара 15:10, вторник, четверг, суббота — new

Киев 02:55 → Анкара 05:00, ежедневно

Аэропорт «Борисполь» уже подтвердил слоты — временные промежутки, в которые могут летать самолеты.

Ночные полеты

Сейчас Pegasus Airlines летает между Киевом и Анкарой ежедневно в ночное время. Таким образом, после увеличения частоты полетов общее число рейсов авиакомпании на маршруте составит 10 в неделю.

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Автор: Елена Коваленко