На самом деле для выдачи свидетельства не нужна ни желтая бумага, ни специальные бланки.

Некоторые украинцы столкнулись с проблемами при получении международного свидетельства о вакцинации после получения прививок от COVID. Врачи порой не знают, как выдавать свидетельства, или жалуются на отсутствие бланков желтого цвета.

Соответствующую проблему обсуждают пользователи в Facebook сообществе «Вакцинація: питання та відповіді (Прививки – вакцины – щеплення)». Некоторым украинцам для печати свидетельства пришлось самостоятельно покупать желтую бумагу.

Как сообщает «Лига» в Минздраве журналистам пояснили, что требования касательно цвета бумажного свидетельства не существует.

"Нет отдельного требования относительно цвета бумаги, на котором должно печататься международное свидетельство о вакцинации", - указали в ведомстве.

Свидетельство о вакцинации может получить человек, получивший две дозы вакцины от коронавируса. Его выдают только в бумажной форме, обратившись к семейному врачу.

Тот должен распечатать свидетельство через медицинскую карточку пациента из электронной системы здравоохранения, где есть данные о вакцинации пациента (в частности, через Helsi). Никакой бланк для этого не нужен.

Свидетельство по сути представляет собой напечатанные на бумаге формата А4 любого цвета данные о вакцинации, взятые из медицинской информационной системы с печатью врача и подписью пациента. Заполняется на английском или французском языке, а также дополнительно на украинском.

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Также в Минздраве добавляют, что свидетельство будет действительным только в том случае, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ.

Некоторые пользователи сообщили, что уже смогли выехать с такими свидетельствами за границу, в аэропортах их принимают на белом листе и без результатов ПЦР-теста.

Отметим, международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификаты, которые запускают с 1 июля - это разные документы.

Свидетельство о вакцинации выдавали еще до пандемии: туда в соответствии со стандартами ВОЗ вносятся данные о прививках против гриппа, полиомиелита, кори и других инфекционных заболеваний.

COVID-сертификаты в ЕС

9 июня Европейский парламент окончательно дал "зеленый свет" внедрению цифровых COVID-сертификатов для путешествий в условиях пандемии.

В то же время отдельные страны-члены ЕС уже начали выдавать цифровые COVID-сертификаты. Среди них Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша, которые присоединились к технической системе Евросоюза по проверке цифровых сертификатов для путешествий.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что международный сертификат о вакцинации от коронавируса украинцы могут получить у своего семейного врача.

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Автор: Дмитрий Захаров