Смягчение карантина: "Белавиа" возобновила полеты в Украину

Самолет авиакомпании доставил пассажиров в Киев из Минска в 09:35.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сегодня выполнила первый регулярный международный рейс в Украину с начала карантина.

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Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта "Борисполь".

Самолет авиакомпании доставил пассажиров в Киев из Минска в 09:35.

Также международный рейс в Минск сегодня запланирован из аэропорта "Одесса".

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров принял решение с 15 июня открыть пункты пропуска в международных аэропортах Украины. Как сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня украинцы могут путешествовать в Албанию и США - без ограничений на границе, Великобританию - с соблюдением карантина 14 дней, Турцию - без ограничений на границе и с тестированием по прибытии, а с 27 июня - в Тунис (с тестированием по прибытии).

По его словам, после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

Кабмин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

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