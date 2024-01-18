На польско-украинской границе ситуация пока "решена", заверил Демченко.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас с проездом на западных границах Украины.

В эфире телемарафона, говоря о текущей ситуации на западных границах Украины, относительно границы с Румынией он отметил, что блокировка там продолжается. Это два направления, со стороны Украины это пункты пропуска "Порубное" и "Красноильск".

"Есть различие между этими пунктами пропуска относительно пропуска грузовых транспортных средств, потому что если по направлению "Порубного" могут следовать грузовики, которые перевозят грузы, то по направлению пункта пропуска "Красноильск" - только грузовые транспортные средства, которые следуют пустыми", - сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что пропускная способность из-за тех действий, которые совершаются на территории Румынии, значительно снизилась.

"Фактически единицы грузовых транспортных средств сейчас пересекают границу", - отметил он.

Демченко добавил, что сейчас румынская сторона фактически круглосуточно ограничивает возможность пересечения границы грузовиками в обоих направлениях.

"Участники этой блокады находятся на подъездных путях и затрудняют движение для проезда грузовиков", - сказал представитель ГПСУ и добавил, что пассажирский транспорт передвигается свободно.

Относительно польско-украинской границы он отметил, что там ситуация сейчас "решена".

"Все направления, которые блокировались, разблокированы. 6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини". На днях также разблокировались и другие три направления, которые блокировали представители польских перевозчиков... И сейчас движение довольно интенсивное", - рассказал Демченко.

Он привел пример, что ЧП "Ягодин" во время блокировки пересекало около 100-150 грузовиков в сутки в обоих направлениях, а за минувшие сутки это уже более 1 тыс. 100 грузовиков в обоих направлениях.

"Есть и очереди, но они также снизились. По состоянию на утро сегодня на всех этих четырех направлениях... в очередях находится где-то 1 тыс. 100 грузовиков, находящихся на территории Польши в ожидании возможности пересечения границы. Но при такой интенсивности пребывание в очереди будет не таким длительным, как это было раньше", - рассказал Демченко.

Относительно других направлений границы блокировка не фиксируется.

"Исключительно определенный период в прошлом году и на территории Словакии, и на территории Венгрии были какие-то попытки блокировать движение. Но, к счастью, за последний период этого мы не фиксируем", - сказал спикер.

В то же время небольшая загруженность, очереди в сторону Украины есть по направлению ЧП "Ужгород" на границе со Словакией – около 420 грузовых транспортных средств и по направлению ЧП "Тиса" на границе с Венгрией – чуть более 500.

"Но это следствие того, что до этого определенные направления по границе с Польшей, по границе с Румынией блокировались. Поэтому водители и перевозчики ищут себе все возможные направления, где можно пересечь границу", - пояснил Демченко.

Как сообщал УНИАН, 13 января румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на украинской границе, а через несколько часов блокаду сняли. Однако 14 января в ГПСУ указали, что представители пограничной полиции Румынии заявили о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями украинской границы. Одно из самых больших недовольств румынских фермеров связано с импортом из Украины.

16 января сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения по ряду требований фермеров.

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что сделка включает 13 требований фермеров. Обсуждения будут продолжаться, чтобы найти компромисс в отношении нерешенных запросов.

Представитель фермеров Мариус Мику отметил, что подписание соглашения не означает немедленного прекращения протеста, поскольку переговоры с перевозчиками могут повлиять на их продолжительность.

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