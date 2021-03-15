Планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в пустом состоянии

Мининфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

Читайте такжеС этого дня в Украине начнут ежемесячно поднимать стоимость билетов на поездаОб этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Украины.

"В документе отмечается, что до определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в пустом состоянии.

"По расчетам, повышение тарифов позволит получить "Укрзализныце" в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 миллиона гривень", - подчеркивают в ведомстве.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту постановления, потребность в индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" 15 марта запустит модернизированный пригородный поезд по маршруту Святошин - Буча в рамках проекта пригородного железнодорожного движения City Express.

Также в рамках этого проекта запустят модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Святошин - Буча, который будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.

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Автор: УНИАН