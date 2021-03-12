Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) 15 марта запустит модернизированный пригородный поезд по маршруту Святошин - Буча в рамках проекта пригородного ж/д движения City Express.
Читайте также"Укрзализныця" запускает "челночные электрички": озвучены маршрутыОб этом сообщила пресс-служба УЗ.
Отмечается, что поезд будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.
"Поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча", - сказано в сообщении.
Также 15 марта состоится подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между руководством регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", главой Киевской облгосадминистрации, мэрами городов Ирпень, Буча и сельским головой Коцюбинского.
Что этому предшествовало
- 22 февраля во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает реализацию проекта City Express по улучшению пригородных пассажирских железнодорожных перевозок.
- Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр. По словам президента, сейчас идет разработка проектов для Харькова и Днепра, а по "Киев City Express" уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.
- Реализация проекта "Киев City Express" подразумевает под собой работу пригородных электричек по принципу челнока, что позволит увеличить вдвое количество пассажиров, которые ежедневно прибывают в столицу из городов-спутников - до 150 тысяч человек.
Справка УНИАН
- "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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