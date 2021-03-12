Поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) 15 марта запустит модернизированный пригородный поезд по маршруту Святошин - Буча в рамках проекта пригородного ж/д движения City Express.

Читайте также"Укрзализныця" запускает "челночные электрички": озвучены маршрутыОб этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.

"Поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча", - сказано в сообщении.

Также 15 марта состоится подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между руководством регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", главой Киевской облгосадминистрации, мэрами городов Ирпень, Буча и сельским головой Коцюбинского.

Что этому предшествовало

22 февраля во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает реализацию проекта City Express по улучшению пригородных пассажирских железнодорожных перевозок.

Первый этап проекта включает Киев, Харьков, Днепр. По словам президента, сейчас идет разработка проектов для Харькова и Днепра, а по "Киев City Express" уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Реализация проекта "Киев City Express" подразумевает под собой работу пригородных электричек по принципу челнока, что позволит увеличить вдвое количество пассажиров, которые ежедневно прибывают в столицу из городов-спутников - до 150 тысяч человек.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец