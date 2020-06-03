В Украине упали продажи новых авто: какие марки предпочитают

В мае на украинском рынке наибольшим спросом пользовались авто французской марки Renault.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократился на 26% и составил 3,3 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Согласно статистике "Укравтопрома", в мае на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 680 новых грузовых и спецавтомобилей, что меньше на 40% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили французской марки Renault, которые охватили пятую часть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 141 автомобиль, Renault отстала от своего майского результата прошлого года на 31%.

На втором месте Fiat - 105 автомобилей. Майские регистрации этой марки были на 6% меньше показателя годичной давности.

Третью строчку рейтинга, при 17% снижении продаж у Peugeot - 70 автомобилей.

Четвертым в мае был МАЗ, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 13% - до отметки 59 машин.

Замыкает ТОП-5 рейтинга - Ford, 50 машин которого в мае получили свои первые регистрационные номера (-37%).

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тысячи авто.

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