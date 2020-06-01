В Украине падают продажи новых авто: ТОП-5 популярных марок

Самой популярной маркой на украинском рынке новых легковых авто стала Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% – до 30 тысяч единиц.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, в мае украинцы приобрели и поставили на учет 6 тысяч новых легковых авто, или на 15% меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и в прошлом году, стала Toyota. В течение месяца 1026 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Однако от своего прошлогоднего результата Toyota отстала на 17%.

На втором месте снова Renault, в активе которой 851 регистрация, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Третья позиция и 51-процентный рост у KIA, автомобили которой избрал 671 автомобилист. Рост спроса на автомобили KIA поднял вверх в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступени.

На четвертом месте - Skoda, которая годом ранее занимала шестое место. Но, несмотря на подъем в рейтинге, реализация Skoda сократилась на 9% - до 289 единиц.

Завершает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто - Mercedes-Benz, который в прошлом году занимал лишь четырнадцатую позицию. Майский спрос на эти автомобили в Украине вырос на 71%.

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом - 593 регистрации.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тысячи авто.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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