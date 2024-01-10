Средний возраст подержанных авто, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составлял 10 лет.

За 2023 год украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто, что равняется более 75% от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк.

Как сообщает "Укравтопром", это на 45% меньше, чем годом ранее. В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковушек.

Отмечается, что средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составлял 10 лет.

Видео дня

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Дизельные заняли 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенных подержанных авто стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:

Volkswagen Golf – 16 123 авто. Renault Megane – 14 392 ед. Škoda Octavia – 10 261 ед. Volkswagen Passat – 8543 ед. Nissan Leaf – 5190 ед. Ford Focus – 4646 ед. Nissan Qashqai – 4339 ед. Volkswagen Touran – 4181 ед. Volkswagen Tiguan – 4075 ед. Audi A4 – 3940.

Автомобильные предпочтения украинцев

По итогам 2023 года в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Это позволило вырасти рынку более чем на 60%, если сравнивать с 2022-м.

Всего за прошлый год рынок электромобилей вырос на 37,6 тысяч, или в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом.

Вас также могут заинтересовать новости: