В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более чем 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Показатель вырос почти в три раза по сравнению с 2022-м, сообщает "Укравтопром".
В частности, в прошлом месяце украинцы купили свыше 4,5 тыс. легковых электромобилей и 78 – коммерческих.
Всего за весь 2023 год рынок вырос на 37,6 тыс. авто с нулевым уровнем выбросов, или в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом. Легковых было более 36,8 тыс. ед., коммерческих – 770 ед. Также произошел рост доли новых машин почти до 20% (в 2022 году было 17%).
Чаще всего украинцы выбирали такие новые электромобили в прошлом году:
- Volkswagen ID.4 – 2655 ед.;
- Dong Feng/Honda M-NV – 559 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 491 ед.;
- Honda eNS1 – 327 ед.;
- BYD Song – 189 ед.
Пятерка зарегистрированных подержанных электромобилей выглядит так:
- Nissan Leaf – 5190 ед.;
- Tesla Model 3 – 3282 ед.;
- Volkswagen e-Golf – 3273 ед.;
- Tesla Model Y – 2171 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 1740 ед.
Автомобильные предпочтения украинцев
По итогам 2023 года в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок вырос на 60,6%, если сравнивать с 2022-м. Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster.
С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период.