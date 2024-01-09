В прошлом году произошел рост доли новых машин на рынке.

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более чем 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Показатель вырос почти в три раза по сравнению с 2022-м, сообщает "Укравтопром".

В частности, в прошлом месяце украинцы купили свыше 4,5 тыс. легковых электромобилей и 78 – коммерческих.

Всего за весь 2023 год рынок вырос на 37,6 тыс. авто с нулевым уровнем выбросов, или в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом. Легковых было более 36,8 тыс. ед., коммерческих – 770 ед. Также произошел рост доли новых машин почти до 20% (в 2022 году было 17%).

Видео дня

Чаще всего украинцы выбирали такие новые электромобили в прошлом году:

Volkswagen ID.4 – 2655 ед.;

Dong Feng/Honda M-NV – 559 ед.;

Volkswagen ID.6 – 491 ед.;

Honda eNS1 – 327 ед.;

BYD Song – 189 ед.

Пятерка зарегистрированных подержанных электромобилей выглядит так:

Nissan Leaf – 5190 ед.;

Tesla Model 3 – 3282 ед.;

Volkswagen e-Golf – 3273 ед.;

Tesla Model Y – 2171 ед.;

Volkswagen ID.4 – 1740 ед.

Автомобильные предпочтения украинцев

По итогам 2023 года в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок вырос на 60,6%, если сравнивать с 2022-м. Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster.

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период.

Вас также могут заинтересовать новости: