Рынок новых легковых авто вырос более чем в полтора раза.

По итогам 2023 года в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок вырос на 60,6%, если сравнивать с 2022-м, сообщает "Укравтопром".

Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster. Украинцы зарегистрировали 5445 авто этой модели.

В десятку наиболее популярных автобрендов среди легковых машин в 2023 году попали следующие:

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Тoyota – 10 197 ед. (+47%);

Renault – 5790 ед. (+46%);

Volkswagen – 5627 ед. (+147%);

Skoda – 4938 ед. (+75%);

BMW – 4128 ед. (+139%);

Hyundai-2945 ед. (+29%);

Mercedes-Benz – 2543 ед. (+52%);

Suzuki – 2396 ед. (+192%);

Mazda – 2252 ед. (+237%);

Nissan – 1975 ед. (+75%).

В то же время за последний месяц 2023 года украинцы приобрели 5,9 тыс. новых легковушек. По сравнению с 2022 годом декабрьский рынок увеличился на 53%, а по сравнению с ноябрем 2023 года – на 9%.

В прошлом месте лидерство удерживала японская марка Toyota – 972 ед. Также в первую тройку вошли Renault и Skoda с 678 ед. и 600 ед. соответственно.

Автомобильные предпочтения украинцев

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период.

На рынке электромобилей, который в ноябре пополнился 4,3 тыс. авто, наиболее активными были жители Львовской, Днепропетровской, Киевской и Винницкой областей.