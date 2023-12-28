С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период, сообщает "Укравтопром".
Средний возраст подержанных машин, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет 10,3 года.
В данном сегменте преобладают бензиновые авто, на которой пришлось 45% рынка. Далее идут дизельные легковушки – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.
Что касается моделей, то в зависимости от типа двигателя среди подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, преобладали следующие:
- среди бензиновых автомобилей – Volkswagen Golf;
- в сегменте дизельных и авто с ГБО – Renault Megane;
- среди электромобилей – Nissan Leaf;
- в части гибридов – Ford Fusion US.
Автомобильные предпочтения украинцев
Почти за год украинцы приобрели более 25 тысяч новых бензиновых авто. Автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковушек.
В течение ноября украинцы купили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 3%. Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.