Среди подержанных авто, которые в этом году ввезли в Украину, преобладали бензиновые транспортные средства.

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период, сообщает "Укравтопром".

Средний возраст подержанных машин, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет 10,3 года.

В данном сегменте преобладают бензиновые авто, на которой пришлось 45% рынка. Далее идут дизельные легковушки – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

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Что касается моделей, то в зависимости от типа двигателя среди подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, преобладали следующие:

среди бензиновых автомобилей – Volkswagen Golf;

в сегменте дизельных и авто с ГБО – Renault Megane;

среди электромобилей – Nissan Leaf;

в части гибридов – Ford Fusion US.

Автомобильные предпочтения украинцев

Почти за год украинцы приобрели более 25 тысяч новых бензиновых авто. Автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковушек.

В течение ноября украинцы купили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 3%. Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.

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