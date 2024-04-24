Также почти в 6 раз граждане стали чаще заключать договоры купли-продажи авто.

В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами, сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта – 74 389.

Также на протяжении последнего времени значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения. За первые три недели апреля осуществлено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта.

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В "Укравтопроме" напомнили, что по новому закону о мобилизации на нужды Вооруженных Сил могут изымать авто у тех украинцев, которые имеют более одного транспортного средства.

Изъятие транспортного средства на нужды ВСУ

16 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Один из пунктов этого документа регулирует вопрос изъятия автомобилей у граждан на нужды ВСУ.

Так, во время мобилизации граждане Украины должны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости. Эта норма коснется только тех украинцев, у кого есть более одного автомобиля.

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