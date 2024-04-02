Эта десятка сформировала почти 42% всего мартовского рынка новых легковых автомобилей.

Как и год назад, в марте 2024-го французский кроссовер Renault Duster стал лидером украинского рынка новых легковых авто. Об этом говорится в обзоре "Укравтопрома".

На втором месте оказалась Toyota RAV-4, на третьем - KIA Sportage. Замыкает топ-10 китайский электромобиль BYD Song Plus.

Всего в десятке самых популярных моделей оказались семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап. На эти модели в марте пришлось почти 42% рынка новых легковушек.

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В общем, список самых популярных в прошлом месяце моделей выглядит следующим образом:

Renault Duster - 920 ед;

Toyota RAV-4 - 415 ед;

KIA Sportage - 223 ед;

Peugeot Landtrek - 216 ед;

Volkswagen ID.4 - 207 ед;

Hyundai Tucson - 185 ед;

Mazda CX5 - 172 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 160 ед;

Skoda Octavia - 159 ед;

BYD Song Plus - 117 ед.

Украинский рынок авто - последние новости

Ранее эксперты назвали самые популярные в марте марки новых легковых авто. Здесь так же все оказалось довольно предсказуемо: лидером по итогам месяца стала японская Toyota, которая реализовала 1021 автомобиль.

Второе место заняло Renault, третье - Skoda. Замыкает пятерку лидеров BMW. Всего за первый квартал года в стране зарегистрировали 16,6 тыс новых легковых автомобилей.

Также сообщалось, что в феврале украинский автопарк пополнили более 1,3 тыс авто с дизельными двигателями: это на 71% больше, чем в 2023 году.

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