Как и год назад, в марте 2024-го французский кроссовер Renault Duster стал лидером украинского рынка новых легковых авто. Об этом говорится в обзоре "Укравтопрома".
На втором месте оказалась Toyota RAV-4, на третьем - KIA Sportage. Замыкает топ-10 китайский электромобиль BYD Song Plus.
Всего в десятке самых популярных моделей оказались семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап. На эти модели в марте пришлось почти 42% рынка новых легковушек.
В общем, список самых популярных в прошлом месяце моделей выглядит следующим образом:
- Renault Duster - 920 ед;
- Toyota RAV-4 - 415 ед;
- KIA Sportage - 223 ед;
- Peugeot Landtrek - 216 ед;
- Volkswagen ID.4 - 207 ед;
- Hyundai Tucson - 185 ед;
- Mazda CX5 - 172 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado - 160 ед;
- Skoda Octavia - 159 ед;
- BYD Song Plus - 117 ед.
Украинский рынок авто - последние новости
Ранее эксперты назвали самые популярные в марте марки новых легковых авто. Здесь так же все оказалось довольно предсказуемо: лидером по итогам месяца стала японская Toyota, которая реализовала 1021 автомобиль.
Второе место заняло Renault, третье - Skoda. Замыкает пятерку лидеров BMW. Всего за первый квартал года в стране зарегистрировали 16,6 тыс новых легковых автомобилей.
Также сообщалось, что в феврале украинский автопарк пополнили более 1,3 тыс авто с дизельными двигателями: это на 71% больше, чем в 2023 году.