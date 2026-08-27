В Киеве частично перекроют мост Метро: когда изменят схему движения транспорта

Жителей Киева просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

В Киеве с 28 по 31 августа будет частично ограничено движение по мосту Метро. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтошляхмист".

В период с 20:00 28 августа до 17:00 31 августа специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении с правого на левый берег реки Днепр в сторону станции метро "Гидропарк". Работы будут проводиться во второй полосе движения.

В коммунальном предприятии просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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Как писал УНИАН, с 15 июля в столице начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер теперь составляет 30 гривень. Неограниченное количество поездок в месяц стоит 3 тысячи 656 грн.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортный аналитик Александр Гречко сообщил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте было сделано для того, чтобы частные перевозчики могли беспрепятственно поднять тарифы и переманивать пассажиров.

Вслед за коммунальным транспортом в столице начали повышать стоимость проезда и частные перевозчики в маршрутках. На отдельных маршрутах стоимость одной поездки выросла до 25 гривень.

С 17 по 20 июля было частично ограничено движение по Южному мосту в Киеве. Также это было связано с ремонтными работами.

Напомним, что с 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах Киева действует ограничение скорости – до 50 км/ч в соответствии с правилами дорожного движения.

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