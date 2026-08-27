В Кремле отреагировали на заявление Буданова о мирных переговорах в сентябре

В РФ, в частности, заявили, что Москва "сохраняет готовность" к переговорному процессу.

Кремль не подтвердил информацию о новой встрече между Украиной и РФ по мирным переговорам в сентябре. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"На данный момент у меня нет никакой информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров", – сказал Песков.

В то же время он добавил, что Москва продолжает работу с Соединенными Штатами и "сохраняет готовность к продолжению мирных переговоров"

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Ранее о том, что новый раунд переговоров между Украиной и РФ с участием США может состояться в сентябре, сообщал глава Офиса президента Кирилл Буданов. В частности, он намекнул, что к этому может быть причастен визит директора ЦРУ в Москву.

В то же время Буданов заявил, что тема Украины во время визита Ретклиффа в Москву не была главной. По его словам, основной темой этой встречи стали отношения между "двумя странами".

Мирные переговоры: другие важные новости

По данным Newsweek, визит Ретклиффа в Москву имел целью предостеречь Кремль от эскалации войны в Украине и обострения ситуации с НАТО. Эксперты, на которых ссылается издание, предполагают, что РФ может, в частности, осуществить и провокацию "на суше", например, в Сувальском коридоре.

О том, что визит Ретклиффа не мог состояться "просто так", пишет "Радио Свобода". Издание отмечает, что одной из ключевых тем могла быть Украина. В частности, оценка того, готов ли Кремль вернуться к мирным переговорам.

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