Названы крупнейшие экономики в 2030 году: какая страна будет лидировать (инфографика)

По прогнозам, первое место сохранят США с ВВП в 37,7 триллиона долларов

Ожидается, что к 2030 году мировая экономика превысит 150 триллионов долларов, причем значительную часть роста обеспечат развивающиеся страны Азии. Соответствующую инфографику на основе данных Международного валютного фонда создал Visual Capitalist.

Крупнейшие национальные экономики в 2030 году останутся такими же, как и в 2026-м. Предполагается, что США будут лидировать с ВВП в 37,7 триллиона долл., за ними последует Китай с ВВП в 26 триллионов долл. Германия с большим отрывом займет третье место – ее показатель составит 6,2 триллиона долл.

Ожидается, что эти три экономики увеличат объем производимой продукции более чем на 10 триллионов долл. в период с 2026 по 2030 год, причем лидером по темпам роста будет Китай.

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Борьба за третье место будет чрезвычайно ожесточённой. Ожидается, что ВВП Индии составит 6,173 триллиона долл. Таким образом, страна будет буквально дышать в спину "локомотиву Европы".

В целом к 2030 году страны Азии и Ближнего Востока будут производить экономической продукции на 55,7 триллиона долл., что составит более трети мировой экономики.

Япония станет третьей по величине экономикой региона после Китая и Индии – её ВВП составит 5 триллионов долл. За ней последуют Южная Корея (2,3 триллиона долл.) и Индонезия (2,1 триллиона долл.).

Японская экономика, которая долгое время находится в состоянии стагнации, в последние десятилетия демонстрирует слабые темпы роста. Некогда вторая по величине экономика мира, Япония уступила Китаю в 2010 году, а Германии – в 2024 году.

Ожидается, что экономика Европы объемом 37 триллионов долл. в 2030 году станет одной из самых сбалансированных в мире по распределению между странами. Для сравнения: в Южной Америке на Бразилию приходится более половины экономики континента.

Предполагается, что совокупный номинальный ВВП стран-членов Европейского Союза составит 26,5 триллиона долл. Лидерами станут Германия, Франция и Италия.

В то же время Великобритания останется крупнейшей экономикой континента за пределами ЕС. За ней будет следовать Россия. Последняя входит в число немногих крупных экономик, для которых прогнозируется сокращение в период с 2026 по 2030 год.

Мировая экономика – последние новости

В первом квартале 2026 года экономика Китая выросла на 5% в годовом исчислении. Основными драйверами стали высокие объемы экспорта, стремительный рост высокотехнологичного производства и государственные меры поддержки на фоне слабого внутреннего спроса. Показатель превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост китайской экономики на уровне 4,8%.

Сообщалось также, что МВФ в очередной раз снизил прогноз роста экономики еврозоны. В фонде объяснили ухудшение оценки последствиями войны США и Израиля против Ирана, которая вызвала потрясения на энергетических рынках и усилила неопределенность для мировой экономики.

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