Хуже, чем в ХХ веке: эксперт рассказал о рекордном маловодье на Западе Украины

Для улучшения водостояния на реках Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областей необходимы обильные дожди в течение как минимум месяца.

Маловодье на Западе Украины в этом году бьет все рекорды, ведь ситуация даже хуже, чем в первой половине ХХ века. Об этом в комментарии УНИАН сказал Илья Перевозчиков, заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о гидрологической ситуации в западных областях Украины, в частности, касательно города Калуш Ивано-Франковской области, он отметил, что он находится в бассейне Днестра, а там ситуация сейчас "достаточно критическая".

"Это связано с дефицитом осадков, то есть это естественно сложившаяся ситуация", – отметил эксперт и добавил, что на Днестре в этом году рекордное маловодье.

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Почему это произошло

По словам Перевозчикова, за эти полгода в бассейне Днестра в Карпатском регионе (без высокогорья), а также в бассейне Западного Буга (Львовская и Волынская области на границе с Польшей) было зафиксировано очень низкое количество осадков – около 50–60 %.

"К тому же была очень сильная жара, которая истощала почвенный покров и метровый слой, необходимый для жизни рек. Совокупность этих явлений и процессов – жара, дефицит осадков – привела к почвенной и гидрологической засухе. То есть очень низкий уровень воды в реках на территории Запада Украины", – сказал Перевозчиков.

Он подчеркнул, что это очень необычно для Украины, ведь наш Запад всегда отличался паводковой активностью. В то же время маловодье там уже наблюдалось в 1946, 1950 и 1952 годах.

"Но в этом году бьются все рекорды: даже хуже, чем было в первой половине 20-го века", – подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Кто находится под угрозой

По его словам, с учетом этих процессов под угрозой оказываются те города и населенные пункты, которые для нужд населения и промышленности используют водные ресурсы из открытых источников, то есть рек, водохранилищ, прудов.

"Потому что в реках нет притока в эти резервуары, то есть водозаборы уже не могут набирать такое количество воды", – сказал эксперт.

На вопрос о рисках для водозаборов и о том, способны ли коммунальные очистные сооружения обеспечить безопасность питьевой воды в таких условиях, Перевозчиков пояснил, что необходимо использовать больше реагентов для очистки водных ресурсов перед подачей их потребителю.

"Основная опасность – это дефицит водных ресурсов. Потому что, если на нужды города или населенного пункта будет поступать не 100% необходимого объема, а 80%, то это представляет опасность для потребителей", – добавил он и отметил, что в такой ситуации придется ограничивать количество воды для использования.

Влияние на окружающую среду и хозяйство

Кроме того, отвечая на вопрос, чем полное отсутствие стока на малых реках грозит местной флоре, фауне и сельскому хозяйству в регионе, заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов подчеркнул, что для сельского хозяйства это "кошмар".

"Потому что они не могут использовать воду для полива того, что они выращивают. Таким образом, засыхают растения, засыхает урожай", – сказал он.

В то же время для флоры и фауны важно понятие экологического расхода воды. То есть минимальный сток воды, необходимый для нормального функционирования реки, а с ней – и флоры и фауны в ней.

"Если расход воды, количество воды в реках становится меньше этого показателя, то это приводит к дегенеративным процессам в реках… Если бы ещё была повышенная температура, – это приводит к сильному прогреванию толщи воды. Это если мы говорим о крупных реках, а в случае с малыми реками – прогревание происходит вплоть до дна", – сказал Перевозчиков.

Он пояснил, что в дальнейшем это приводит к вымиранию растений. А место этих растений занимают те, которые хуже для реки, ведь они потребляют много кислорода в воде. Впоследствии это приводит к тому, что рыба задыхается. Кроме того, в конечном итоге река вообще может пересохнуть и прекратить свое существование.

Восстановление после пересыхания рек

Также на вопрос, сколько времени требуется экосистеме на восстановление после пересыхания малых рек, то есть на наполнение водой до того уровня, который был ранее, и от чего это зависит, эксперт отметил, что это как минимум 2–3 месяца.

"Главное условие – это чтобы пошли осадки. Они должны быть не грозового характера, потому что если они будут грозовыми – они выпадут, стекут, и ничего не восстановится. Почва должна быть пропитана", – подчеркнул Перевозчиков.

В то же время, по его словам, сейчас заложена негативная "основа", то есть сухость почвы, которая может отразиться на гидрологической ситуации в 2027 году.

"Для улучшения ситуации с водным режимом на реках Западного региона – это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая и Волынская области – нужны дожди, продолжительные, как минимум в течение месяца", – сказал эксперт.

Прогноз Укргидрометцентра

Как известно, ранее Укргидрометцентр предупредил, что 26–31 августа на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Хмельницкая области) и суббассейнов Сяна (Львовская обл.), Западного Буга (Львовская и Волынская обл.) будет сохраняться дальнейшее снижение уровней воды до самых низких значений за весь период наблюдений, на отдельных участках – ниже этих значений, с уменьшением водоности рек до критериев маловодья, на отдельных участках малых рек – до отсутствия стока, что приведет к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса. Речь идет о III уровне опасности – коричневом.

Жара в Европе и Украине

Как сообщалось, европейские страны в конце лета охватит новая волна сильной жары. В некоторых местах температура достигнет 45 градусов в тени.

В частности, в ближайшие дни жара усилится в Южной Европе. Ожидается, что оттуда сильная жара придет и в Украину.

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