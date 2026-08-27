Страна-соседка Ирана впервые с начала войны продает нефть за пределами Ормузского пролива

Нефть из Ирака теперь можно загружать, не заходя в Ормузский пролив.

Ирак впервые с начала войны с Ираном предлагает покупателям нефти возможность получать поставки из-за пределов Персидского залива, что свидетельствует о стабильном экспорте через Ормузский пролив.

Издание Bloomberg пишет, что иракский государственный трейдер SOMO предлагает покупателям нефть сортов Basrah Medium и Basrah Heavy, которую в следующем месяце можно будет получить путем перевалки с судна на судно у побережья Омана. Это изменение подхода со стороны Ирака, который после начала войны предлагал трейдерам и нефтепереработчикам значительные скидки, чтобы побудить их загружать его нефть непосредственно в Персидском заливе.

Неясно, как именно SOMO планирует вывозить нефть из залива. Во время войны доставлять иракскую нефть мировым покупателям помогали ряд компаний, в частности Vitol Group и TotalEnergies SE.

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Генеральный директор французской энергетической компании Патрик Пуянне на этой неделе заявил, что TotalEnergies была одним из крупнейших трейдеров нефти этого ближневосточного производителя.

Предложение забирать иракскую нефть за пределами Ормузского пролива свидетельствует о том, что поставки нефти из Персидского залива продолжаются, несмотря на постоянную угрозу атак. Танкеры часто проходят по этой узкой водной артерии с выключенными транспондерами. Значительные объемы поставок помогают сдерживать рост цен на сырье.

На прошлой неделе SOMO также предложила мазут в рамках отдельного тендера. Покупатели могут забрать его как в Персидском заливе, так и за его пределами.

Ситуация вокруг Ормузского пролива – последние новости

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран и Оман достигли договоренности о распределении вод Ормузского пролива и доходов от судоходства через него. В КСИР заявили, что США пытались помешать переговорам между Ираном и Оманом. По словам представителей Корпуса, вмешательство Вашингтона якобы стало причиной задержки с заключением соглашений.

Ситуация вокруг Ормузского пролива напрямую сказывается на мировом нефтяном рынке. 26 августа цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель на фоне переговоров Ирана и Омана о возможном возобновлении судоходства.

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