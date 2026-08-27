В Испании воры за 4 минуты похитили из музея артефакты бронзового века, – The Guardian

По словам заместителя представителя испанского правительства в Аликанте Мануэля Пинеды, воры приехали на нескольких автомобилях и, судя по всему, проникли в музей через окно.

Воры в Испании ограбили "Сокровище Вильены" – впечатляющую коллекцию золотых артефактов бронзового века, которую называют важнейшим доисторическим сокровищем Европы, сообщает The Guardian.

По словам официальных лиц, ограбление, произошедшее в четверг утром, 27 августа, в испанском городе Вильена, длилось всего несколько минут, а его жертвой стали 66 предметов, преимущественно золотых.

Представитель городского совета рассказал, что сигнализация в музее Вильены сработала около 5:20 утра, и к 5:24 утра воры уже покинули здание. По его словам, операция была "чрезвычайно быстрой и чрезвычайно профессиональной".

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"Они вынесли большую часть сокровищ", – рассказал журналистам мэр Вильены Фульгенсио Сердан дрожащим голосом.

По сообщениям местных СМИ, среди немногих предметов, которые воры оставили на месте, были три серебряных сосуда, браслет и часть украшения Kingfisher staff – "посоха рыбака", доисторического церемониального скипетра.

"Мы совершенно потрясены, я даже дрожу. Дело в том, что для нас, жителей Вильены, это настоящее горе. Это часть нашего наследия, нашего богатства", – отметил Сердан.

Издание сообщило, что клад, который в 1963 году обнаружил археолог Хосе Мария Солер в судне, затонувшем в пересохшем русле реки в Вильене, состоял из 29 браслетов, 11 чаш, трёх бутылок и других разнообразных предметов, датируемых примерно 1000 годом до н. э. Он сразу стал главной достопримечательностью небольшого архитектурного музея в провинции Аликанте.

Примечательно, что с мая 2024 года клад экспонируется в специально отведенном зале недавно открытого муниципального музея Вильены.

Необычный материал, из которого изготовлены некоторые предметы, уже давно интригует исследователей. Хотя в основном это золото, некоторые предметы также изготовлены из серебра, железа, янтаря и тёмного свинцового материала, покрытого оксидом, который внешне напоминает железо.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Trabajos de Prehistoria, утверждается, что эти предметы, вероятно, были выкованы из редкого метеоритного железа.

Хотя стоимость клада невозможно оценить, по словам мэра, одно только золото стоит около 1,7 млн евро.

По словам заместителя представителя испанского правительства в Аликанте Мануэля Пинеды, воры приехали на нескольких автомобилях и, судя по всему, проникли в музей через окно.

Пресс-секретарь города Вильена отметил, что все системы безопасности были включены, и добавил, что со стороны музея "не было никаких упущений".

Пресс-секретарь добавил, что незадолго до ограбления сработала ещё одна сигнализация в городском спортивном центре, и сейчас власти выясняют, не было ли это отвлекающим маневром, организованным грабителями.

Другие ограбления в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители в Италии нашли три картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью в миллионы евро, которые были похищены в начале этого года из частного музея недалеко от города Парма. По имеющимся данным, картины обнаружили во время обысков, проведенных по распоряжению прокуратуры. Три найденные картины – это "Рыба" Огюста Ренуара, "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна и "Одалиска на террасе" Анри Матисса. Примечательно, что картина Сезанна оценивается в 6 миллионов евро (7 миллионов долларов), Ренуара – в 3 миллиона евро (3,5 миллиона долларов), а Матисса – в 20 000 евро (23 000 долларов).

Также мы писали, что во время обыска в одном из домов во французском городе Шампиньи-Сюр-Марн правоохранители обнаружили среди наркотиков и дорогих вещей подлинную картину испанского художника Пабло Пикассо. Представители прокуратуры рассказали журналистам, что по этому делу четырёх человек доставили в суд для немедленного рассмотрения дела. По данным источника журналистов в полиции, один из подозреваемых работает на складе ценных предметов. Именно оттуда он, как предполагается, в течение нескольких недель похищал одежду и другие предметы, в том числе и эту картину Пикассо.

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