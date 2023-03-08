Решение компании связано с войной в Украине и завершением 2022 года фискального года.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, немецкий производитель шин Continental заявил о продаже своих активов в России.

Как говорится в заявлении Continental, решение также связно с завершением 2022 года фискального года.

"Война - это также причина, по которой мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка. Он предполагает продажу наших бизнес-активов в России, таких как завод в Калуге", – отметил председатель правления и гендиректор Continental Николай Сетцер.

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Continental

Continental AG - немецкий производитель шин, автомобильной электроники и других комплектующих. Акции компании учитываются при расчёте индекса DAX. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2022 году заняла 511-е место.

Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании, Румынии и США.

Continental приостановила работу в Калуге из-за российской агрессии против Украины и остановила поставки своей продукции в Россию еще в марте 2022 года.

Мощность российского предприятия составляет около 4 млн шин в год, там выпускали шины под марками Continental, Gislaved и Matador.

Крах российского автопрома

По состоянию на 3 марта 2022 года, т.е. сразу после вторжения России в Украину, более 70 мировых компаний прекратили сотрудничество с агрессором. Из РФ ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие.

В марте 2022 года "АвтоВАЗ" объявил о преждевременном корпоративном отпуске из-за отсутствия деталей.

30 марта 2022 года Renault заявила о намерении избавиться от своей доли в российском "АвтоВАЗе".

30 января 2023 год стало известно о том, что "АвтоВАЗ" будет выпускать Lada только в трех цветах по причине отсутствия автомобильной краски.

3 февраля 2023 года Росстат заявил, что после ухода из страны иностранных автоконцернов производство легковых автомобилей обвалилось на 67% до 450 тысяч единиц. Производство откатилось на 50 лет назад.

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