Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и введенных против агрессора санкций, производство легковых автомобилей в России в 2022 году обвалилось до исторического минимума.

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Росстат, после ухода из страны иностранных автоконцернов производство легковых автомобилей обвалилось на 67% до 450 тысяч единиц.

Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году), что в свое время стало самым низким показателем с 1972 года.

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Война в Украине и падение российского автопрома:

Сразу после вторжения РФ в Украину производители машин начали массово покидать страну. Из РФ ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие компании.

В январе-феврале 2022 года продажи машин марки Lada упали на 19,4 %.

16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о преждевременном корпоративном отпуске.

30 марта 2022 года французский автоконцерн Renault заявил о намерении избавиться от своей доли в российском "АвтоВАЗе".

30 января 2023 года "АвтоВАЗ" заявил о том, что из-за отсутствия краски будет выпускать Lada только в трех цветах.

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