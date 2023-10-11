С 1 октября к таксистам могут применяться штрафные санкции за нарушение налогового законодательства.

Водители, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров и принимают к оплате наличные и электронные платежные средства, уже с октября должны выдавать чеки.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, эта норма начала действовать в соответствии с пп. 1, 2 ст. 3 Закона "О применении РРО (регистратор расчетных операций – УНИАН) в сфере торговли, общественного питания и услуг".

"С 1 октября к субъектам хозяйствования, в том числе физическим лицам – предпринимателям – плательщикам единого налога второй – четвертой групп, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО и/или ПРРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нововведение касается таксистов, которые:

не являются налогоплательщиками первой группы;

проводят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают платежные карты;

не входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года №1336 (предприниматели, освобожденные от РРО – УНИАН).

Налоги во время войны

13 июля 2023 г. Рада разблокировала закон о возврате налогов на довоенный уровень. С 1 августа народные депутаты вернули довоенное налогообложение украинских предпринимателей, отменив налоговые льготы, которые были введены с началом полномасштабного вторжения.

Законом предусматривалось отменить льготную ставку единого налога на уровне 2%, а также отменить мораторий на проверки для рисковых категорий бизнеса: производителей подакцизных товаров, поставщиков финансовых услуг и игорного бизнеса. Отмена льготного налогообложения и возврат проверок было одним из требований Международного валютного фонда к Украине.

Впрочем, как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, тотальные проверки бизнеса с 1 октября возобновить не успеют, а норма об отмене проверок была исключена из финального законопроекта. Зато депутаты предложили вернуть проверки для абсолютно всех категорий предпринимателей. Этот законопроект до сих пор еще не голосовался.

6 октября стало известно, что налоговая мониторит продажи через Instagram и Facebook, интернет-площадки, а также отслеживает граждан и бизнесы, которые нарушают налоговое законодательство. Таким образом налоговики получают информацию об украинцах, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, и бизнесах, неофициально принимающих платежи.

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