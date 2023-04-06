По подсчетам эксперта, из-за возврата довоенных налогов бензин подорожает на 10 гривен за литр, а дизельное топливо может добавить до семи гривен за один литр.

После возврата налогов на топливо на довоенный уровень, водители начнут получать "левые" чеки на АЗС, поскольку некоторые владельцы будут уклоняться от уплаты НДС и акциза.

Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии агентству УНИАН.

По словам эксперта, НДС будет повышен с 7 до 20% и акциз будет возвращен в полном объеме, который действовал до войны, то бензин подорожает на 10 гривен за литр, а дизель добавит на стелле до семи гривень за один литр.

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Леушкин предупредил, что пока НДС составляет 7%, у рынка нет смысла активно использовать горючее, как инструмент для "скруток" и обналичивания, из-за низкой маржинальности и высоких рисков, поэтому продавцы этим не занимаются. Но повышение налогов спровоцирует выход на рынок дельцов, которым станет выгодно нарушать закон.

"Когда будет НДС 20%, а это где-то 8-10 гривень на литре горючего, за эти деньги уже будет смысл уклоняться от налогов и торговать за наличные. Этим будут грешить многие заправочные станции. То есть многие заправки будут выдавать "левые" чеки, чтобы НДС занизить. А горючее в бочках будут продавать за наличные", - сказал он.

Эксперт отметил, что таким образом могут вернуться "серые схемы", которые существовали до войны: скрутки, обналичивание и, как следствие, вернутся "маски-шоу" и кошмар бизнеса со стороны силовиков.

Налоги на топливо во время войны

В марте 2022 года налог на топливо сократили с 20% до 7%. Кроме этого был отменен акциз.

30 вгуста 2022 года Рада поддержала возвращение акциза на топливо.

Позже председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что снижение налога на топливо в начале в прошлом году было ошибкой.

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