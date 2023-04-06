После возврата налогов на топливо на довоенный уровень, водители начнут получать "левые" чеки на АЗС, поскольку некоторые владельцы будут уклоняться от уплаты НДС и акциза.
Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии агентству УНИАН.
По словам эксперта, НДС будет повышен с 7 до 20% и акциз будет возвращен в полном объеме, который действовал до войны, то бензин подорожает на 10 гривен за литр, а дизель добавит на стелле до семи гривень за один литр.
Леушкин предупредил, что пока НДС составляет 7%, у рынка нет смысла активно использовать горючее, как инструмент для "скруток" и обналичивания, из-за низкой маржинальности и высоких рисков, поэтому продавцы этим не занимаются. Но повышение налогов спровоцирует выход на рынок дельцов, которым станет выгодно нарушать закон.
"Когда будет НДС 20%, а это где-то 8-10 гривень на литре горючего, за эти деньги уже будет смысл уклоняться от налогов и торговать за наличные. Этим будут грешить многие заправочные станции. То есть многие заправки будут выдавать "левые" чеки, чтобы НДС занизить. А горючее в бочках будут продавать за наличные", - сказал он.
Эксперт отметил, что таким образом могут вернуться "серые схемы", которые существовали до войны: скрутки, обналичивание и, как следствие, вернутся "маски-шоу" и кошмар бизнеса со стороны силовиков.
Налоги на топливо во время войны
В марте 2022 года налог на топливо сократили с 20% до 7%. Кроме этого был отменен акциз.
30 вгуста 2022 года Рада поддержала возвращение акциза на топливо.
Позже председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что снижение налога на топливо в начале в прошлом году было ошибкой.