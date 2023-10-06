Налоговики получают информацию об украинцах, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, и бизнесах, неофициально принимающих платежи.

Государственная налоговая служба активно мониторит социальные сети Facebook и Instagram, а также другие интернет-площадки и отслеживает граждан и бизнесы, которые нарушают налоговое законодательство. В частности, осуществляют продажи или предоставляют услуги без регистрации предпринимательской деятельности и не платят налоги, или платят их не в полной мере.

Об этом говорится в сообщении ГНС, которая отметила, что государственная регистрация субъектов хозяйствования является обязательным условием осуществления всех видов предпринимательской деятельности.

"ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации", - отмечают налоговики.

Кроме того, Государственная налоговая служба получает информацию о бизнесах, которые, согласно их страницам в соцсетях, осуществляют продажи, но проводят расчеты неофициально - через банковские карты физических лиц, что запрещено законодательством.

"Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки", - говорится в сообщении.

По данным ГНС, в сентябре налоговики выявили 9 систематических нарушений, большинство из которых касалось неофициальной торговли без регистрации предпринимательской деятельности и продажи фальсифицированных подакцизных товаров.

Штрафы за налоговые нарушения

Как сообщал УНИАН, за торговлю без использования регистраторов расчетных операций (РРО, пРРО, кассовых аппаратов) или не выдачу фискальных чеков предприниматели должны уплатить штраф в размере 100% от суммы реализованных таким образом товаров или услуг. В случае повторного нарушения штраф возрастает до 150%. Соответствующие штрафы вернулись для украинских предпринимателей с 1 октября.

Как прокомментировал это введение председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, штрафы для бизнеса "будут большими".

Налоговая "перекрывает кислород" для бизнеса

В Украине с 1 августа 2023 года вступил в силу закон об отмене налоговых льгот и возврат довоенного налогообложения предпринимателей. В частности, им отменялась льготная ставка единого налога на уровне 2%. Кроме того, соответствующим законопроектом предполагалось отменить мораторий на проверки для рисковых категорий бизнеса: производителей подакцизных товаров, поставщиков финансовых услуг и игорного бизнеса.

Возвращение проверок и отмена льготного налогообложения было одним из требований МВФ к Украине.

Впрочем, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в последний момент из этого законопроекта была изъята норма о возобновлении проверок для отдельных категорий бизнеса, хотя это была компромиссная редакция, согласованная с фондом. Вместо этого отдельные депутаты предлагают отменить мораторий на налоговые проверки для абсолютно всех категорий предпринимателей. Законопроект о возвращении тотальных проверок был зарегистрирован в Верховной Раде 6 сентября, однако до сих пор не рассматривался в сессионном зале.

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