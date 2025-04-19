Перед Пасхой увеличился пассажиропоток на границе.

За минувшие сутки государственную границу Украины пересекли более 109 тысяч человек. Из них 70 тысяч въехали в страну, а 49 тысяч выехали.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пункты пропуска, где фиксируется интенсивное движение: "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская". Меньшая нагрузка - в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе". При этом в пункте пропуска "Шегини" продолжается ремонт, из-за чего возможны пробки.

Отмечается, что для ускорения оформления на границе работают дополнительные пограничные наряды, увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов. В ГПСУ ожидают, что увеличение пассажиропотока будет продолжаться и после праздников.

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"Рекомендуем планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска. Желаем безопасной дороги и спокойных Пасхальных праздников", - добавили в ГПСУ.

Западная украинская граница

8 апреля на границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь - Нодьгодош", который предназначен для автомобильного и пассажирского сообщения. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что этот КПП должен увеличить годовую пропускную способность украинско-венгерского участка западной границы на более 70 тыс. легковых авто и 220 тыс. пешеходов.

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