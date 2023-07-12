В первом полугодии этого года автомобили китайского происхождения охватили 79% украинского рынка электромобилей.

С января по июнь этого года украинцы приобрели почти пять тысяч легковых авто, ввезенных из Китая.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, украинцы приобрели 3,1 тыс. новых и 1,8 тыс. подержанных автомобилей.

Отмечается, что в целом автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля китайских автомобилей была лишь 2%. При этом абсолютным большинством легковушек из КНР были электромобили – 79%.

Видео дня

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения в первом полугодии 2023 года:

Volkswagen ID.4 - 899 ед.;

Dongfeng Honda M-NV - 495 ед.;

Chery Tiggo 4 - 270 ед.;

Volkswagen ID.6 - 168 ед.;

Honda E - 146 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая в первом полугодии 2023 года:

Volkswagen ID.4 - 683 ед.;

Dongfeng Honda M - NV-374 ед.;

Volkswagen ID.6 - 116 ед.;

Tesla Model Y - 77 ед.;

Honda E - 57 ед.

Ситуация на рынке электромобилей в Украине

Как сообщал УНИАН, украинцы за полгода приобрели более 12 тысяч электромобилей. Из этого количества зарегистрировано 2,8 тысяч новых и 9,8 тысяч подержанных автомобилей. Относительно результата первого полугодия 2022 года, количество электромобилей, которые впервые регистрировались в Украине, увеличилось втрое.

Тогда Топ-5 самых популярных новых электромобилей на украинском рынке выглядел следующим образом: Volkswagen ID.4 - 899 ед.; DongFeng \ Honda M-NV - 497 ед.; Volkswagen ID.6 - 168 ед.; Honda е - 146 ед.; BMW iX - 87 ед.

Вас также могут заинтересовать новости: