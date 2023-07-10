Доля новых машин в регистрациях электромобилей выросла с 18% в первом полугодии 2022 года до 22% текущего года.

Из этого количества зарегистрировано 2,8 тысяч новых и 9,8 тысяч подержанных автомобилей. Украинцы с января по июнь этого года приобрели 12,6 тысяч электромобилей.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, относительно результата первого полугодия 2022 года, количество электромобилей, которые впервые регистрировались в Украине, увеличилось втрое.

Отмечается, что из этого количества было зарегистрировано 2,8 тысяч новых единиц авто и 9,8 тысяч подержанных. Доля новых машин в регистрациях электромобилей выросла с 18% в первом полугодии 2022 года до 22% текущего года.

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Топ-5 самых популярных новых электромобилей на украинском рынке:

1. Volkswagen ID.4 – 899 ед.;

2. DongFeng\Honda M-NV – 497 ед.;

3. Volkswagen ID.6 – 168 ед.;

4. Honda е – 146 ед.;

5. BMW iX – 87 ед.

Топ-5 самых популярных впервые зарегистрированных на украинском рынке подержанных электромобилей:

1. Nissan Leaf - 1921 ед.;

2. Volkswagen е-Golf - 940 ед.;

3. Tesla Model 3 - 908 ед.;

4. Volkswagen ID.4 - 724 ед.;

5. Tesla Model Y - 637 ед.

Покупка авто в Украине-детали

Украинцы в течение прошлого месяца приобрели 17,3 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа и установили наибольший показатель за последние 10 месяцев. Тогда наибольшая доля в сегменте принадлежала бензиновым авто-43%. Далее шли: дизельные – 35%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды-3%.

Топ-10 самых популярных моделей Луны в Украине: Volkswagen Golf – 1 тыс. 461 ед.; Renault Megane - 1 тыс. 238 ед.; Škoda Octavia - 880 ед.; Volkswagen Passat - 716 ед.; Nissan Leaf - 514 ед.; Ford Focus - 407 ед.; Nissan Qashqai - 384 ед.; Volkswagen Touran - 380 ед.; Volkswagen Tiguan - 304 ЕД; Audi A4 - 292 ед.

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