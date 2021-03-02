Министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о закупках нового общественного транспорта для 11 городов Украины.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Читайте такжеВ КГГА рассказали, сколько будет стоить проезд в столичном метро
Планируется закупить:
- 9 дуобусов для Ивано-Франковска;
- 26 электробусов и 20 автобусов для Запорожья;
- 20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабину фуникулера для Киева;
- 29 троллейбусов для Луцка;
- 10 трамваев и 100 автобусов для Львова;
- 40 автобусов для Николаева;
- 14 трамваев для Одессы;
- 19 троллейбусов для Сум;
- 10 автобусов для Тернополя;
- 35 вагонов метро и 49 троллейбусов для Харькова;
- 40 троллейбусов для Чернигова.
Как отметил министр, закупки транспорта производятся в рамках совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины".
Также он добавил, что подобные изменения ждут еще 20 украинских городов, поскольку Мининфраструктуры начинает реализовывать вторую фазу проекта "Городской общественный транспорт Украины".
Криклий подчеркнул, что в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины II" города получат экологичный электротранспорт — трамваи, троллейбусы, подвижной состав метрополитена, электробусы.
Хронология событий
- В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовал выделение кредита в размере 250 млн евро на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов.
- 5 декабря 2019 года Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о кредите на строительство метро в Харькове.
- В марте 2020 года совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.
- В апреле 2020 года Министерство инфраструктуры планировало до конца года подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram