Подобные изменения ждут еще 20 украинских городов / Иллюстрация REUTERS

Министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о закупках нового общественного транспорта для 11 городов Украины.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Планируется закупить:

  • 9 дуобусов для Ивано-Франковска;
  • 26 электробусов и 20 автобусов для Запорожья;
  • 20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабину фуникулера для Киева;
  • 29 троллейбусов для Луцка;
  • 10 трамваев и 100 автобусов для Львова;
  • 40 автобусов для Николаева;
  • 14 трамваев для Одессы;
  • 19 троллейбусов для Сум;
  • 10 автобусов для Тернополя;
  • 35 вагонов метро и 49 троллейбусов для Харькова;
  • 40 троллейбусов для Чернигова.
Скриншот с Facebook

Как отметил министр, закупки транспорта производятся в рамках совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины".

Также он добавил, что подобные изменения ждут еще 20 украинских городов, поскольку Мининфраструктуры начинает реализовывать вторую фазу проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Криклий подчеркнул, что в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины II" города получат экологичный электротранспорт — трамваи, троллейбусы, подвижной состав метрополитена, электробусы.

Хронология событий

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Автор: УНИАН