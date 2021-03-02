Закупки транспорта производятся в рамках совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий объявил о закупках нового общественного транспорта для 11 городов Украины.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Планируется закупить:

9 дуобусов для Ивано-Франковска;

26 электробусов и 20 автобусов для Запорожья;

20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабину фуникулера для Киева;

29 троллейбусов для Луцка;

10 трамваев и 100 автобусов для Львова;

40 автобусов для Николаева;

14 трамваев для Одессы;

19 троллейбусов для Сум;

10 автобусов для Тернополя;

35 вагонов метро и 49 троллейбусов для Харькова;

40 троллейбусов для Чернигова.

Как отметил министр, закупки транспорта производятся в рамках совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины".

Также он добавил, что подобные изменения ждут еще 20 украинских городов, поскольку Мининфраструктуры начинает реализовывать вторую фазу проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Криклий подчеркнул, что в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины II" города получат экологичный электротранспорт — трамваи, троллейбусы, подвижной состав метрополитена, электробусы.

Хронология событий

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовал выделение кредита в размере 250 млн евро на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов.

5 декабря 2019 года Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о кредите на строительство метро в Харькове.

В марте 2020 года совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.

В апреле 2020 года Министерство инфраструктуры планировало до конца года подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта Украины.

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Автор: УНИАН