При строительстве 95% используемых материалов будут украинского производства.

Старт строительства Кременчугского моста запланирован на март 2021 года, а само строительство должно продлиться 3 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в соцсети Facebook.

"Начало строительства - март 2021, срок - 3 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при строительстве 95% используемых материалов будут украинского производства.

Что этому предшествовало

Сегодня, 8 февраля, Государственное агентство автомобильных дорог Украины и турецкая компания Dogus Insaat ve Ticaret AS подписали договор о строительстве Кременчугского моста.

Турецкая компания выиграла тендер на строительство Кременчугского моста с ценовым предложением 11,248 миллиарда гривень, что на 11% меньше ожидаемой стоимости.

Новый мост будет вантовым и будет иметь 4 полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08 Борисполь - Мариуполь, на левом - с нынешней уличной сетью Кременчуга.

Общая длина сооружения составит более 3 километров.

Новый мост станет альтернативой Крюковскому мосту, который возвели еще в 1872 году.

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Автор: Павел Степанец