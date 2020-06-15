Криклий назвал сроки подписания договора по концессии Херсонского морпорта

По словам министра, Херсонский порт является ключевым морским портом на Днепре, который имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение.

Подписание концессионного договора по проекту в Херсонском морском торговом порту ожидается в июне.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"На заседании рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в Херсонском морском торговом порту одобрен текст концессионного договора. Его подписание ожидается в июне", - цитирует пресс-служба Криклия.

По словам министра, Херсонский порт является ключевым морским портом на Днепре, который имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение.

"Мы успешно завершили переговоры по проекту договора концессии этого порта и готовимся к подписанию договора в ближайшее время. Напомню, что победитель концессионного конкурса - компания "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 миллионов гривень. Кроме этого, более 18 миллионов будет вложено в местную инфраструктуру", - отметил Криклий.

Также в пресс-службе сообщили, что сегодня, 15 июня, состоится очередное заседание рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту "Ольвия".

Как сообщал УНИАН, 31 января компания "Рисоил-Херсон", победившая в конкурсе на концессию порта "Херсон", сообщила о планах в течение первых пяти лет концессии порта увеличить его грузооборот вдвое, а также осуществить техническое перевооружение. На эти цели компания намерена выделить около 300 миллионов гривень.

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