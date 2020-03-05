АМКУ разрешил отдать Херсонский порт в концессию украинско-швейцарской компании

Компания-победитель планирует инвестировать в порт 215,74 миллиона гривень.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил победителю конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта украинско-швейцарской компании "Рисоил-Херсон" разрешение на получение в концессию активов порта.

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Как сообщили в пресс-службе АМКУ, важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения комитета на концентрацию.

Так, с целью участия в концессионном конкурсе украинская компания "Петр Ойл энд Кемикалс" и швейцарская "Risoil SA" создали компанию "Рисоил Херсон" и заключили договор объединения, при котором они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию Херсонского порта. В частности, компания-победитель планирует инвестировать в порт 215,74 миллиона гривень.

В конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление "Рисоил-Херсон" на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих госпредприятию "Херсонский морской торговый порт" и госпредприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), которые вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в Херсонском морском порту.

Также сообщается, что "Рисоил-Херсон" уже осуществляет деятельность по перевалке грузов в украинских морских торговых портах "Черноморск" и "Южный".

"Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия подчеркнули, что это решение АМКУ свидетельствует о готовности украинского государства к появлению стратегических инвесторов, и Украина готова предлагать и реализовывать перспективные концессионные проекты в области транспортной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 31 января компания "Рисоил-Херсон", победившая в конкурсе на концессию порта "Херсон", сообщила о планах в течение первых пяти лет концессии порта увеличить его грузооборот вдвое, а также осуществить техническое перевооружение порта и инвестировать не менее 215 миллионов гривень.

В начале февраля Шестoй апелляциoнный административный суд Киева по иску "Специальной компании "Морской порт Херсон" остановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины об утверждении результатов конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта победителю, министерство обжаловало это решение и через суд добилось его отмены.

27 февраля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на получение в концессию активов специализированного морского порта в Николаевской области "Ольвия" победителю конкурса по передаче в концессию активов порта компании QTerminals из Катара, которая обязуется инвестировать в течение пяти лет в развитие порта 3,4 миллиарда гривень.