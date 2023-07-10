Украина имеет развитую и разветвленную сеть железных дорог с протяженностью главных путей в более 20 тысяч километров.

Украине, чтобы полностью перейти на европейский стандарт железнодорожного пути, может потребоваться более 20 лет, а ориентировочная стоимость составит в пределах 250 миллиардов евро.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила владелица промышленно-инвестиционной группы компаний Aurum Group Алена Лебедева. По ее словам, Украина является крупнейшим по площади государством в Европе, имеющим развитую и разветвленную сеть железных дорог. Протяженность только главных путей составляет более 20 тысяч км.

"Замена всего железнодорожного полотна - это очень большой объем работы. Если говорить только о замене главных путей, то из расчета одна тысяча км железной дороги в год, выйдет более 20 лет. А ориентировочная стоимость полной замены на европейскую колею, по расчетам наших специалистов, составляет в пределах 250 миллиардов евро", - сказала Лебедева.

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Кроме того, стоит иметь в виду, что изменение ширины колеи повлечет за собой и изменение всего подвижного и тягового парка, что не представляется реальным в нынешних условиях.

По мнению эксперта, в вопросе евроколеи Украине стоит ориентироваться на опыт государств Балтии, где были проведены такие пути к ключевым логистическим пунктам, на базе которых были организованы своеобразные транспортные перевалочные хабы.

"В случае Украины будет целесообразно на действующих пограничных станциях, которые граничат с ЕС, создать такие транспортные хабы, где будет возможность перестановки тележек, и, собственно, подвести к ним европейскую колею. Обеспечить эти хабы надлежащим количеством тележек под разные пути, построить терминалы с возможностью перегрузки из вагона в вагон, и провести электрификацию всех участков путей возле границы с ЕС", - добавила Лебедева.

Система путей

Как сообщал УНИАН, Украина унаследовала старую систему путей, которая отличается по размерам от европейской. Украинские поезда движутся по "широкой" колее 1520 мм, а на границе встречаются с "узкой" европейской 1435 мм.

Из-за этого возникают значительные препятствия на западных границах, тормозится скорость, с которой отечественные товары могут экспортироваться за границу, а импортные поступать в страну. Это также, очевидно, вызывает дискомфорт во время пассажирских перевозок.

Именно поэтому украинские власти уже неоднократно подчеркивали необходимость перехода украинской железной дороги на европейский стандарт колеи.

Так, еще в мае прошлого года министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему. Он тогда подчеркнул, что хотя бы основные узлы должны доходить как европейская колея. А в июне также в прошлом году от сообщил, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС может стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

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