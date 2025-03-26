В Киеве снова ограничат движение транспорта по Южному мосту: озвучена причина

С 2021 года мост находится в ограниченно работоспособном состоянии.

С 28 марта по 1 августа частично ограничат движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Об этом сообщила Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Как отмечается, ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе.

Ремонтные работы будут выполнять в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:

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1-й этап - крайней левой и частично средней полосами движения;

2-й этап - крайней правой и частично средней полосами движения.

"Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие", - заявили в Киевавтодоре.

В коммунальном предприятии объясняют, что с 2021 года мост находится в ограниченно работоспособном состоянии.

"Мост нуждается в реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям. Однако, для безопасного пользования сооружением в условиях имеющейся нагрузки, специалисты КП "Киевавтодормост" постоянно проводят необходимые работы. Так, в 2016-2023 годах заменили все деформационные швы, а с 2024 года продолжаются работы на тротуарах: обновляют покрытие, гидроизоляцию, перильное и барьерное ограждение, ремонтируют систему водоотведения и фасадную часть железобетонных конструкций", - информирует автодор.

Движение транспорта в Киеве - последние новости

Ограничения на движение транспорта по Южному мосту были сняты после многолетнего периода лишь в марте с.г. Так, 12 марта Совет обороны Киева частично снял ограничения и разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Движение по Южному мосту с правого на левый берег оставили закрытым. Проезд разрешался исключительно для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.

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