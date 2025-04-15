На бульваре Николая Михновского прорвало трубопровод.

В Киеве на бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, поэтому движение транспорта в направлении моста Патона затруднено. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Отмечается, что на месте уже работают все соответствующие службы.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - сказано в сообщении.

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На фото видно, как вода подтопила улицу. В полиции не уточняют, какой водой заливает дорогу, но, вероятно, речь идет о прорыве трубопровода с горячей водой.

Позже стало известно, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети вблизи станции метро "Зверинецкая". В КГГА сообщили, что утечка воды на проезжую часть прекращена.

"Аварийно-восстановительная бригада отключила поврежденный участок теплосети и начала подготовку к проведению ремонтных работ. Частично ограничено движение по полосе общественного транспорта на бульв. Николая Михновского", - говорится в сообщении.

Бульвар затапливает не впервые

Как сообщал УНИАН, в апреле два года назад бульвар Михновского (бывший Дружбы народов) в Киеве в результате прорыва трубы затопило горячей водой.

Окроп тек по проезжей части и собирался в локальные горячие озера. Бульвар и прилегающие переулки заволокло паром, что создало в отдельных местах околонулевую видимость.

В КГГА сообщали, что трубу прорвало возле дома 24/2. Также отмечалось, что поврежденный трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году.

Из-за аварии тогда образовалась большая автомобильная пробка.

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