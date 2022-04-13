Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием.

"Укрзализныця" назначила на сегодня, 13 апреля 2022 года, эвакуационные поезда из Покровска и Славянская (Донецкая облсть).

Об этом УЗ сообщает в Telegram.

Со станции Покровск отправится поезд №233 "Покровск – Чоп" в 16:30.

Со станции Славянск – поезд №273 "Славянск – Львов" в 16:30.

"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием", – добавили в УЗ и посоветовали пассажирам следить за объявлениями на вокзалах.

Также в компании обратили внимание пассажиров, следующих в противоположном направлении, а именно в Лозовую или Славянск, что оформление билетов происходит до станции Харьков.

"Соответственно, если вы имеете необходимость добраться до Славянска из столицы, искать поезд на нашем сайте по продаже билетов необходимо по направлению "Киев – Харьков", – добавили в сообщении.

"Укрзализныця" также призывает всех гражданских, а прежде всего граждан с детьми, максимально оперативно покинуть территории, смежные с зоной боевых действий.

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ предупредил, что Россия вероятно попытается взять под контроль Мариуполь и Попасную и будет вести наступление по направлению на Курахово для выхода на админграницы Донетчины.

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