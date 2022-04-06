В докладе экспертов говорится, что российские силы, выведенные из северной части Киевской области, скорее всего, являются "расходом сил" и "вряд ли будут эффективны где-либо еще"

Недавние успехи российских войск в Харькове могут подготовить почву для того, чтобы Славянск стал следующей целью российского наступления.

Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник военными экспертами Вашингтонского института изучения войны, аналитическом центром, отслеживающим ход войны в Украине, сообщает CNN.

"Усилия российских войск, наступающих из Изюма, по захвату Славянска, вероятно, окажутся следующей ключевой битвой войны в Украине, что может дать российским силам потенциальные пути для отсечения украинских сил на востоке", говорится в сообщении.

"Если российские силы вообще не смогут взять Славянск, российские лобовые атаки на Донбассе вряд ли смогут самостоятельно прорвать украинскую оборону, а кампания России по полному захвату Луганской и Донецкой областей, скорее всего, потерпит неудачу", — говорится в сообщении.

В докладе говорится, что российские силы, выведенные из северной части Киевской области, скорее всего, являются "расходом сил" и "вряд ли будут эффективны где-либо еще", несмотря на усилия по их передислокации.

Усилия России по формированию резервов и восполнению потерь среди офицеров продолжают сталкиваться с серьезными проблемами, говорится в сообщении со ссылкой на Генштаб Украины.

Напомним, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты уже пошли в наступление от Изюма в сторону Славянска и Краматорска.

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