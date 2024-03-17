WindRunner будет почти на 30 метров длиннее самого большого пассажирского воздушного в мире.

Грузовой самолёт WindRunner, как планируют его создатели, станет самым большим в мире. Его габариты превосходят размеры футбольного поля, при этом такому самолёту понадобится взлетно-посадочная полоса длиной два километра.

WindRunner может произвести революцию в возобновляемой энергетике, транспортируя гигантские лопасти ветряных турбин из одной точки в другую. Предполагается, что WindRunner будет почти на 30 метров длиннее самого большого пассажирского воздушного в мире.

Огромный грузовой самолёт, спроектированный американской энергетической компанией Radia, будет иметь длину 108,5 метра, высоту 24 метра и размах крыльев почти 80 метров. При потенциальной грузоподъемности в 80 тонн он сможет перевозить в двенадцать раз больший вес, чем Boeing-747.

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Radia годами хранила проект самолёта WindRunner в секрете. Теперь в компании утверждают, что могут построить воздушное судно за четыре года.

Новости авиации

Американский авиапроизводитель Boeing обнаружил еще одну проблему с фюзеляжами самолетов 737 MAX, что может привести к задержке поставок примерно 50 самолетов.

"Хотя эта потенциальная проблема не представляет непосредственной угрозы безопасности, и все самолеты 737 могут продолжать безопасно эксплуатироваться, мы считаем, что в настоящее время нам придется выполнить доработку около 50 непоставленных самолетов", – отметил в письме генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

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