Может привести к задержке поставок примерно 50 самолетов.

Американский авиапроизводитель Boeing обнаружил еще одну проблему с фюзеляжами самолетов 737 MAX, что может привести к задержке поставок примерно 50 самолетов. Об этом сообщает The Independent.

"Хотя эта потенциальная проблема не представляет непосредственной угрозы безопасности, и все самолеты 737 могут продолжать безопасно эксплуатироваться, мы считаем, что в настоящее время нам придется выполнить доработку около 50 непоставленных самолетов", – отметил в письме генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

По его словам, сотрудник компании обнаружил неправильно просверленные отверстия в фюзеляжах самолетов.

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Инциденты с самолетами Boeing: что известно

В начале января 2024 года пассажирский Boeing в США во время полета потерял часть фюзеляжа. Экипаж тогда был вынужден совершить экстренную посадку. Самолет экстренно посадили после того, как в нем образовалась огромная дыра. Инцидент произошел 5 января с самолетом Boeing 737-9 компании Alaska Airlines. Тогда на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

8 января после того как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты самолетов 737 MAX 9 из-за инцидента с лайнером Alaska Airlines акции компании Boeing упали на 8,7%. Таким образом, производитель самолетов может потерять около 12,5 миллиардов долларов.

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