Когда в Украине возобновят железнодорожные перевозки: этапы и условия запуска поездов

Запуск железнодорожного сообщения будет происходить поэтапно - начнется с пригородного и закончится международным.

Правительство разработало план возобновления работы пассажирского транспорта в Украине. Предполагается, что все будет проходить поэтапно. Это касается, в том числе, и железнодорожных перевозок. Так, пригородное, межобластное и международное железнодорожное сообщение заработают на различных этапах карантинных послаблений.

Пригородное железнодорожное движение

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Запуск железнодорожного сообщения начнется с пригородных перевозок. С 22 мая заработают пригородные электрички (в пределах одного района).

С 29 мая планируется запуск до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном 12, в азовском – 3.

Планируется, что с 12 июня заработают 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток.

Межобластные железнодорожные перевозки

Пассажирские перевозки между областями заработают ориентировочно после 9 июня. С 12 июня должны разрешить движение всех пассажирских поездов в соответствии с графиком.

Международное железнодорожное сообщение

Возобновление международных перевозок произойдет в последнюю очередь. Так запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов планируется на третьем этапе после завершения карантина.

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Как отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, это зависит, в том числе, и от снятия карантинных ограничений, введенных другими странами.

Кроме того, на железной дороге будут введены ограничения по количеству пассажиров в вагоне – оно не должно превышать числа мест для сидения. Обязательным также будет температурный скрининг, "масочный режим" и "постоянная дезинфекция".

Ранее УНИАН сообщал, когда в Киеве может заработать метрополитен.