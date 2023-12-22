Отмечается, что мосту уже около 60 лет.

В последнее время участились разговоры о том, есть ли угроза объявления аварийным и дальнейшего закрытия моста Метро в Киеве. Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что для того, чтобы признать мост аварийным нужно проводить экспертизу.

"В случае с "синей" веткой, такую экспертизу проводило государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Институт проводит исследования, и на его основе составляет акт. И тогда, на основе этого акта, решение должна принять Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Если бы была угроза от этого моста, то Киевский метрополитен первыми бы вызвали эту комиссию и попросили составить акт. Из этого следует, что каких-то критических нарушений в конструкции метрополитен не наблюдает", – объяснил он в интервью изданию "Главред".

Эксперт отметил, что мосту уже около 60 лет. И если бы были какие-то нарушения, общество бы знало о "реальных фактах".

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"А так мне представляется, что здесь много спекуляций. С одной стороны, журналисты хотят, чтобы их сайты имели больше просмотров, а с другой стороны могут быть, конечно, определенные лоббистские движения со стороны проектировщиков и строителей мостов. Но объективных факторов, которые вызвали бы аварийную ситуацию на мосту Метро, мы не наблюдаем", – резюмировал Александр Сергиенко.

Угроза закрытия моста Метро: что известно

Недавно председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко сообщил, что возможно закрытие нескольких станций метрополитена "красной ветки" Киевского метрополитена, если экспертиза покажет, что мост Метро находится в аварийном состоянии.

По его словам, о проблемах с мостом известно уже давно, однако только в этом году был забюджетирован его капитальный ремонт "или вообще любые ремонтные работы, которые с этим связаны".

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