Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, отметил в Киевсовете.

Если экспертиза определит, что мост Метро в аварийном состоянии, то возможно закрытие нескольких станций метрополитена "красной ветки" Киевского метрополитена.

Об этом сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире телемарафона. Он отметил, что о проблемах с мостом Метро было известно уже два года назад. "Известно было, что он в таком "усталом" состоянии. Но только в этом году был забюджетирован его капитальный ремонт или вообще любые ремонтные работы, которые с этим связаны", - сказал Витренко.

По его словам, о том, что мост Метро нуждается в ремонте говорили два года, но ничего не делалось. "Если покажет экспертиза, что мост Метро надо будет закрывать - сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ. И если будет подтверждено, что он является аварийно опасным, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, который соединяет два берега (речь идет о том, что река Днепр перерезает Киев на правый и левый берег, а "красная ветка" метро их соединяет, - УНИАН)", - отметил Витренко.

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При этом добавил, что это "апокалиптический сценарий", потому что все понимают, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. По его словам, мосты - "это стратегические объекты", которые важны не только для передвижения граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны в воюющей стране. "Это страшное событие, которое может произойти в любой момент". - подчеркнул он.

Как известно, "красная ветка" метрополитена протягивается от станций "Академгородок" до "Лесной". Она соединяет два берега Киева через мост Метро.

В центре внимания "синяя ветка" метро - Киев столкнулся с серьезной транспортной проблемой

Как сообщал УНИАН, 8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки" из-за подтопления тоннелей.

Журналисты считают, что в целом по приблизительным подсчетам закрытие на ремонт в Киеве грозит 15 станциям.

Сомнительным с точки зрения безопасности, по данным экспертов, является мост Метро на "красной ветке" метрополитена. К перечню проблемных можно добавить перегон между "Гидропарком" и "Днепром".

Всего известно о семи участках метро Киева, где есть определенные проблемы. В частности, это перегон между станциями "Героев Днепра" и "Минской", где проседают тоннели. По словам известного киевского активиста, ветерана войны Олега Симороза, это происходит из-за строительства ТРЦ.

Второй проблемный участок - между станциями "Почайна" и "Контрактовая площадь". Там также проседают тоннели, нарушен габарит из-за некачественной конструкции тоннелей, указывает Симороз. По его словам, закрытие грозит трем станциям - между "Почайной" и "Контрактовой площадью" еще есть "Тараса Шевченко".

"Просадка тоннелей фиксируется также на скачках между "Васильковской" и "Выставочным центром", а также между станциями "Бориспольская" и "Красный хутор". Между "Осокорками" и "Харьковской", на участке, который также включает "Позняки", проблемны сами тоннели из-за низкого качества строительства. Грунтовые воды также "штурмуют" участок метро от законсервированной станции "Львовская брама" до "Золотых ворот".

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