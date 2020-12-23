Таким образом Маск отреагировал на новости о возможном выпуске компанией Apple автомобилей.

Основатель Tesla Inc. Илон Маск рассказал, что в самые сложные для компании времена хотел передать компанию в руки Apple Inc, однако CEO Apple Тим Кук предложение отклонил.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Отмечается, что таким образом основатель компании Tesla отреагировал на новости о возможном выпуске компанией Apple автомобилей.

"Маск написал, что "в самые темные времена программы Model 3, я пытался контактировать с Тимом Куком относительно возможного поглощения Tesla компанией Apple за 10% от нынешней стоимости компании. Однако он отказался от встречи", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что новости об авто от Apple его удивили ведь Tesla уже использует литий-железные фосфатные батареи, применение которых возможно и в авто Apple.

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack? — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Что этому предшествовало

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей к 2024 году.

Стоимость акции Tesla превысила отметку в 600 долларов, автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов.

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. завершил первый квартал 2018 года с рекордным убытком, заявив о существенном прогрессе в производстве Model 3.

Чистый убыток Tesla в июле-сентябре 2017 года составил 619 миллионов долларов по сравнению с прибылью в 22 миллиона долларов, полученной за аналогичный период прошлого года.

Tesla тогда заявляла о срыве плана выпуска Model 3. Сообщалось, что с конвейеров сошло всего лишь 260 машин вместо запланированных 1600.

В том же 2017 году корпорация Tesla неожиданно уволила несколько сотен инженеров, менеджеров и работников заводов.

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Автор: УНИАН