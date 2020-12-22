Компания планирует разработать новую конструкцию аккумулятора, что поможет «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля.

Американская компания Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Компания планирует разработать новую конструкцию аккумулятора, что поможет «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля. На беспилотнике будут активные лазерные сенсоры. Похожие модули уже встроены в последние iPhone.

По данным агентства, производить автомобили для Apple будет партнер. Ранее компания вела переговоры с Magna International Inc. Возможно также, что Apple сосредоточится на создании программного обеспечения для автономной системы вождения, которое будет использоваться в автомобилях, произведенных традиционным автокомпаниями.

Apple и создание автомобиля

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек.

С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.

Автомобили будущего

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Автор: УНИАН