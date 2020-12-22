Американская компания Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году.
Об этом сообщает Reuters.
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Компания планирует разработать новую конструкцию аккумулятора, что поможет «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля. На беспилотнике будут активные лазерные сенсоры. Похожие модули уже встроены в последние iPhone.
По данным агентства, производить автомобили для Apple будет партнер. Ранее компания вела переговоры с Magna International Inc. Возможно также, что Apple сосредоточится на создании программного обеспечения для автономной системы вождения, которое будет использоваться в автомобилях, произведенных традиционным автокомпаниями.
Apple и создание автомобиля
Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек.
С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.
Автомобили будущего
- В январе 2019 года в США компания Boeing протестировала летающее такси. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился.
- 7 марта 2019 года в Женеве показали летающий автомобиль.
- 16 мая 2019 года в Германии показали беспилотное летающее такси.
- В начале ноября 2020 года в Южной Корее протестировали беспилотное летающее такси.
- В ноябре 2020 года студенты Технологического университета Эйндховена в Нидерландах создали автомобиль из переработанных отходов.
- 7 декабря 2020 года американская компания Aptera Motors представила электромобиль с солнечной зарядкой.
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